Более 29 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин и около 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запасли власти США. Об этом 7 апреля рассказал президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 7 апреля

По словам Трампа, США закупили в Индии «гораздо больше, чем 29 млн доз».

«Индия выпускает много этого средства, я спросил по поводу возможности отправить партию в Соединенные Штаты», — рассказал американский президент.

Ранее Трамп заявлял, что примет ответные меры против Индии, если власти страны откажутся поставлять медикаменты в США.

По данным сайта coronavirus-monitor.com, в мире коронавирусную инфекцию подхватили более 1 млн 381 тысячи человек.