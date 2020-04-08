Власти надеются использовать этот медицинский препарат в борьбе с охватившей страну эпидемией коронавируса. США прочно удерживают за собой первое место по количеству зафиксированных случаев COVID-19. К вечеру 7 апреля число инфицированных превысило 377 тысяч человек.
По словам Трампа, США закупили в Индии «гораздо больше, чем 29 млн доз».
«Индия выпускает много этого средства, я спросил по поводу возможности отправить партию в Соединенные Штаты», — рассказал американский президент.
Ранее Трамп заявлял, что примет ответные меры против Индии, если власти страны откажутся поставлять медикаменты в США.
По данным сайта coronavirus-monitor.com, в мире коронавирусную инфекцию подхватили более 1 млн 381 тысячи человек.