«Думаю, временный иммунитет Порошенко, скорее всего, получил. Но на Украине ничего не бывает вечного, и здесь нет таких понятий, как репутация и данное честное слово. Поэтому слово дали, слово забрали… Когда-то и Юлия Тимошенко не ожидала, что Янукович её посадит. Поэтому на месте Порошенко, я полагаю, расслабляться не стоит», — пояснил эксперт.
По его мнению, судьбу Порошенко будет решать не конкретный человек на должности генпрокурора, а система, при которой страной фактически управляет совет олигархов под влиянием внешних политических сил, сил тех стран, где находятся их деньги.
Гожый также обратил внимание на резкий и колоссальный обвал рейтинга Зеленского из-за его административных — вместо медицинских — мер по борьбе с коронавирусом.
Коме того, добавил юрист, он теряет поддержку общества из-за своей боязни наступить на «мозоль» националистического электорального меньшинства.
Таким образом, сейчас Зеленский уже не имеет хорошего шанса для посадки Порошенко, а у самого Порошенко рейтинг растёт, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.