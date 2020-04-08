Предыдущий президент Украины Петр Порошенко получил временные неформальные гарантии своего непривлечения к уголовной ответственнотси, но ему все равно не стоит расслабляться. Об этом рассказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Гожый о том, почему громкие уголовные дела в Украине не имеют явной судебной перспективы © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

По его мнению, судьбу Порошенко будет решать не конкретный человек на должности генпрокурора, а система, при которой страной фактически управляет совет олигархов под влиянием внешних политических сил, сил тех стран, где находятся их деньги.

Гожый также обратил внимание на резкий и колоссальный обвал рейтинга Зеленского из-за его административных — вместо медицинских — мер по борьбе с коронавирусом.

Коме того, добавил юрист, он теряет поддержку общества из-за своей боязни наступить на «мозоль» националистического электорального меньшинства.

Таким образом, сейчас Зеленский уже не имеет хорошего шанса для посадки Порошенко, а у самого Порошенко рейтинг растёт, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.