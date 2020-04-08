Единственный плюс для Польши в условиях пандемии состоит в том, что она получила настоящего лидера в лице министра здравоохранения Лукаша Шумовского. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава © из личного архива Якуба Корейбы

«Думаю, у нас появился уже готовый будущий президент. Если, конечно, партийный планктон не испортит ему жизнь и не отберет желание остаться в политике (куда он пришел как профессионал просто работать, а не делать карьеру)», — подчеркнул Корейба.

Политолог добавил, что пандемия и реакция на нее стала главной темой польской политической жизни, когда правительство всячески хвалится успехами, а оппозиция предвещает катастрофу.

Трагедия так и не объединила политический класс, который демонстрирует высший уровень озабоченности собственной карьерой и рейтингами, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.