Эксперт пояснил, что на фоне обычного пропагандистского пустословия большинства политиков спокойные и трудоспособные профессионалы, такие как Шумовский, демонстрируют необычные в политике качества — это обнадеживает.
«Думаю, у нас появился уже готовый будущий президент. Если, конечно, партийный планктон не испортит ему жизнь и не отберет желание остаться в политике (куда он пришел как профессионал просто работать, а не делать карьеру)», — подчеркнул Корейба.
Политолог добавил, что пандемия и реакция на нее стала главной темой польской политической жизни, когда правительство всячески хвалится успехами, а оппозиция предвещает катастрофу.
Трагедия так и не объединила политический класс, который демонстрирует высший уровень озабоченности собственной карьерой и рейтингами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.