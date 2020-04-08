Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов пояснил, как из-за политического противостояния областных и городских властей, борьба с эпидемией превращается в полный абсурд. Об этом он рассказал 7 апреля в комментарии корреспонденту издания Украина.ру

По словам журналиста Виталия Теплова казусы на подобии 600 «филатовских могил, происходят из-за непрерывной политической борьбы «без правил» между Корбаном, областной властью, полностью подчиненной Коломойскому и городским руководством.

«Они бесконечно друг с другом соревнуются, «меряются достоинствами», распространяют о противниках самые разные фейки, а в результате все это выглядит не как политическая борьба, а как мелкая, грязная склока», — утверждает он.

Теплов подчеркнул, что недавно Филатов заявил, что он купил 30 ИВЛ для инфекционной больницы, которая только вернулась с баланса области в городское подчинение. «Бенина охрана не поможет». Мэр Днепра Филатов обругал матом Дубинского и пообещал избить его © Facebook/Borys Filatov

В ответ на этот пиар-ход, областная власть рассказала, что построила специальный госпиталь для больных коранавирусной инфекцией.

На самом деле это был обычный палаточный городок в чистом поле, без единого пациента, однако громкая пиар-компания о возведении впервые на Украине госпиталя всего за два дня была проведена.

«Другими словами, политика сильно подмешивается даже не в борьбу с эпидемией, а просто в здравый смысл. А в результате получаем полный абсурд» — считает журналист.

Полностью интервью Виталия Теплова читайте здесь