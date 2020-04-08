Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов пояснил почему в соцсетях появился слух о, якобы подготовленных мэром Борисом Филатовым сотнях могильных ям для умерших от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал 7 апреля в комментарии корреспонденту издания Украина.ру

Украинские соцсети недавно сообщили, что в Днепре (бывший Днепропетровск) вырыли 600 могил для захоронения возможных жертв коронавируса (COVID-2019). Позже эту информацию прокомментировал сам городской голова Борис Филатов, подчеркнув, что это якобы были «логистические приготовления».

А вот главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов так пояснил эту странную ситуацию. За гранью понимания: для украинцев уже выкопали сотни могил из-за коронавируса © Скриншот из видео Украина.ру

«На самом деле эти могилы, которые действительно были подготовлены на городском кладбище не для «жертв коронавируса». Эта нелепая ситуация возникла по причине того, что в начале года из бюджета выделяются деньги предприятию ритуальных услуг и они, осваивая данную сумму, копают могильные ямы на год вперед.

Но наш мэр Борис Альбертович (Филатов — ред.) в полемике слабо следит за своими словами, и его порой сильно «заносит» и он не слышит, что сам говорит. Поэтому из его желания нагнать жути из-за эпидемии получилась такая нелепость, будто эти могилы определены для умерших от коронавируса», — пояснил журналист.

Кроме того, Теплов уточнил, что, когда все эти словесные глупости еще подкрепились соответствующими фотографиями в соцетях, картина получилась действительно жуткой.

Он напомнил, что киевский городской голова Виталий Кличко, попал в такую же глупую ситуацию днем позже, только он рассказал о восьмистах подготовленных могилах.

Полностью интервью Виталия Теплова читайте здесь