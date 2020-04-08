Украинские соцсети недавно сообщили, что в Днепре (бывший Днепропетровск) вырыли 600 могил для захоронения возможных жертв коронавируса (COVID-2019). Позже эту информацию прокомментировал сам городской голова Борис Филатов, подчеркнув, что это якобы были «логистические приготовления».
А вот главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов так пояснил эту странную ситуацию.
«На самом деле эти могилы, которые действительно были подготовлены на городском кладбище не для «жертв коронавируса». Эта нелепая ситуация возникла по причине того, что в начале года из бюджета выделяются деньги предприятию ритуальных услуг и они, осваивая данную сумму, копают могильные ямы на год вперед.
Но наш мэр Борис Альбертович (Филатов — ред.) в полемике слабо следит за своими словами, и его порой сильно «заносит» и он не слышит, что сам говорит. Поэтому из его желания нагнать жути из-за эпидемии получилась такая нелепость, будто эти могилы определены для умерших от коронавируса», — пояснил журналист.
Кроме того, Теплов уточнил, что, когда все эти словесные глупости еще подкрепились соответствующими фотографиями в соцетях, картина получилась действительно жуткой.
Он напомнил, что киевский городской голова Виталий Кличко, попал в такую же глупую ситуацию днем позже, только он рассказал о восьмистах подготовленных могилах.
Полностью интервью Виталия Теплова читайте здесь