Отношение белорусских граждан к президенту Александру Лукашенко будет зависеть от того, как будет развиваться в республике эпидемиологическая ситуация. Но на фоне происходящего на Украине его позиции все равно будут сильны. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: В Белоруссии очень сильное государство, и оно справится с вирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, считает Марков, по сравнению с Россией в Белоруссии выстроено более социальное государство, белорусам нравится отсутствие аморальных программ на телевидении, а также отсутствие олигархии и огромной разницы в доходах между бедными и богатыми.

Что касается ситуации с коронавирусом, прогнозирует политолог, то если Лукашенко не удастся ее сдержать мягкими методами, ему придется переходить к жестким мерам, и тогда ситуация может улучшиться.