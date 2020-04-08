«К уровню жизни, конечно, есть претензии, но ситуация с коронавирусом показала, что уровень жизни — это не главное. Все познается в сравнении с Украиной, где Запад и националисты пришли к власти. Поэтому они все очень хотят проголосовать за Лукашенко», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, считает Марков, по сравнению с Россией в Белоруссии выстроено более социальное государство, белорусам нравится отсутствие аморальных программ на телевидении, а также отсутствие олигархии и огромной разницы в доходах между бедными и богатыми.
Что касается ситуации с коронавирусом, прогнозирует политолог, то если Лукашенко не удастся ее сдержать мягкими методами, ему придется переходить к жестким мерам, и тогда ситуация может улучшиться.