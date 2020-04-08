«Заявлялось, что у нас есть 90 млрд долларов золотовалютных резервов. Но оказалось, что они не в нале, они неликвидные. Почему они неликвидные — это большой вопрос. Видимо, тут какой-то коррупционный фактор замешан. У них сейчас нет денег на руках, они не знают, что делать», — подчеркнул эксперт.
По его сведениям, руководство республики уже заняло на внешних рынках 3 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, чтобы оплачивать пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) в качестве компенсации.
Политолог прогнозирует, что карантин продлится около трех месяцев, а затем резкое ухудшение социально-экономической ситуации приведет к масштабным акциям протеста, которые могут вылиться в вооруженные столкновения с полицией.