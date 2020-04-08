В связи с пандемией Казахстан уже запросил гуманитарную помощь у всех стран, поскольку самостоятельно справиться с пандемией республика не может. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

По его сведениям, руководство республики уже заняло на внешних рынках 3 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, чтобы оплачивать пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) в качестве компенсации.

Политолог прогнозирует, что карантин продлится около трех месяцев, а затем резкое ухудшение социально-экономической ситуации приведет к масштабным акциям протеста, которые могут вылиться в вооруженные столкновения с полицией.