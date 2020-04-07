В феврале Витренко заявлял, что «Нафтогаз» среди прочего изучает возможность подать в Стокгольмский арбитраж иск о переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов.
«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — написал он.
О каких именно вопросах и исках идет речь, исполнительный директор компании не уточнил.
В конце прошлого года при подписании газового контракта стороны договорились в том числе об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт.
«Газпром», со свой стороны, выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а украинское правительство подписало мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий к российскому концерну на 7,4 млрд.