Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 7 апреля на своей странице в Facebook заявил о планах компании предъявить «Газпрому» новые претензии

«Нафтогаз» ищет замену Витренко из-за разногласий — СМИ © Facebook/Сергій Лещенко

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — написал он.

О каких именно вопросах и исках идет речь, исполнительный директор компании не уточнил.

В конце прошлого года при подписании газового контракта стороны договорились в том числе об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт.

«Газпром», со свой стороны, выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а украинское правительство подписало мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий к российскому концерну на 7,4 млрд.