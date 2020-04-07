Эксперт отметил, что обрушивший ранее ее рейтинг миграционный кризис на фоне пандемии сегодня забыт, и немцам нравятся жесткие меры в борьбе с коронавирусом, предпринятые ею.
«Те, кто претендовал на ее место канцлера, сейчас поутихли. Мало того, многие хотят, чтобы Меркель осталась на посту канцлера еще на четыре года», — подчеркнул Рар.
Политолог добавил, что Меркель 19 или 20 апреля если не откажется от нынешних самоограничений, то будет где-то их начинать смягчать. По его сведениям, пик заболеваемости в Германии ожидается сейчас на этой неделе — на католическую Пасху, до которой осталось четыре дня.
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