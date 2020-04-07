Из-за ситуации с коронавирусом канцлер Германии Ангела Меркель сейчас популярна так же, как в начале своей карьеры. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Те, кто претендовал на ее место канцлера, сейчас поутихли. Мало того, многие хотят, чтобы Меркель осталась на посту канцлера еще на четыре года», — подчеркнул Рар.

Политолог добавил, что Меркель 19 или 20 апреля если не откажется от нынешних самоограничений, то будет где-то их начинать смягчать. По его сведениям, пик заболеваемости в Германии ожидается сейчас на этой неделе — на католическую Пасху, до которой осталось четыре дня.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.