Если количество зараженных коронавирусом в Белоруссии будет возрастать по экспоненте, то возможно введение более жестких карантинных мероприятий руководством республики. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что у правительства есть план на любой вариант развития событий, просто в феврале — марте была одна ситуация, когда было незначительное количество заболевших и когда была возможность изолировать контакты первого и второго уровня в стационар.

«Сейчас есть рекомендации, чтобы эти люди, если они не больны, соблюдали карантин в режиме самоизоляции дома. Если количество заболевших будет возрастать по экспоненте, то возможно введение более жестких карантинных мероприятий», — указал Шпаковский.

Политолог добавил, что белорусское руководство готово ввести их в любой момент, просто на сегодняшний день ситуация такова, что Министерство здравоохранения считает возможным справляться такими методами.

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