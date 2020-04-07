По состоянию на 7 апреля в Белоруссии зафиксирован 861 случай заражения COVID-19, 13 случаев смерти и 54 случая выздоровления. Население страны составляет около 9,5 млн человек.
Эксперт пояснил, что у правительства есть план на любой вариант развития событий, просто в феврале — марте была одна ситуация, когда было незначительное количество заболевших и когда была возможность изолировать контакты первого и второго уровня в стационар.
«Сейчас есть рекомендации, чтобы эти люди, если они не больны, соблюдали карантин в режиме самоизоляции дома. Если количество заболевших будет возрастать по экспоненте, то возможно введение более жестких карантинных мероприятий», — указал Шпаковский.
Политолог добавил, что белорусское руководство готово ввести их в любой момент, просто на сегодняшний день ситуация такова, что Министерство здравоохранения считает возможным справляться такими методами.
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