При этом, отметил эксперт, белорусская сторона благодарна России за возможность приобрести тесты для определения коронавируса (30 тысяч тестов закупили, 10 тысяч получили безвозмездно), так что страны в целом координируют усилия.
«На сегодняшний день закрыта граница. Очень не хотелось бы, чтобы в посткоронавирусном мире (а я не исключаю, что в ситуации, когда он существует, нам придется жить долго, пока не изобретут вакцину) это продолжалось и дальше и отражалось бы на будущем союзных отношений», — подчеркнул Шпаковский.
По его мнению, свободное перемещение людей и отсутствие границ как раз было главным достижением внутри Союзного государства, которое делало его наиболее глубоким на постсоветском пространстве, сейчас поставлено под сомнение.
Политолог добавил, что Белоруссия с пониманием относится к действиям, которые предпринимает российская сторона, но надеется, что Москва не забудет убрать эту границу после того, как пик эпидемии пройдет.
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