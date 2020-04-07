Пока в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия проявляют солидарность в борьбе с коронавирусом, хотя совсем без проблем все же не обошлось, поскольку Москва закрыла границу. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«На сегодняшний день закрыта граница. Очень не хотелось бы, чтобы в посткоронавирусном мире (а я не исключаю, что в ситуации, когда он существует, нам придется жить долго, пока не изобретут вакцину) это продолжалось и дальше и отражалось бы на будущем союзных отношений», — подчеркнул Шпаковский.

По его мнению, свободное перемещение людей и отсутствие границ как раз было главным достижением внутри Союзного государства, которое делало его наиболее глубоким на постсоветском пространстве, сейчас поставлено под сомнение.

Политолог добавил, что Белоруссия с пониманием относится к действиям, которые предпринимает российская сторона, но надеется, что Москва не забудет убрать эту границу после того, как пик эпидемии пройдет.

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