Пандемия и реакция на нее стала главной темой польской политической жизни Польши, когда правительство всячески хвалится успехами, а оппозиция предвещает катастрофу. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава © из личного архива Якуба Корейбы

Эксперт отметил, что один вице-премьер (про которого все знают, что у него амбиции высшего уровня и эмоциональная проблема в связи с тем, что он у Ярослава Качиньского младший по коалиции) не выдержал и предложил отменить президентские выборы (назначенные на май).

«Он предложил автоматически продлить полномочия нынешнего главы государства на 2 года без права переизбираться. Он это сделал с очевидным намеком на то, что именно он и должен стать следующим кандидатом», — пояснил Корейба.

В итоге в течение суток он лишился поста, что скорее позитивно свидетельствует о чувстве самосохранения страны и правительства во время кризиса, добавил политолог.

Паникеры на высших постах сейчас не нужны, а выборы будут организованы удаленно: каждый получит бюллетень по почте, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.