По его словам, трагедия так и не объединила политический класс, который демонстрирует высший уровень озабоченности собственной карьерой и рейтингами.
Эксперт отметил, что один вице-премьер (про которого все знают, что у него амбиции высшего уровня и эмоциональная проблема в связи с тем, что он у Ярослава Качиньского младший по коалиции) не выдержал и предложил отменить президентские выборы (назначенные на май).
«Он предложил автоматически продлить полномочия нынешнего главы государства на 2 года без права переизбираться. Он это сделал с очевидным намеком на то, что именно он и должен стать следующим кандидатом», — пояснил Корейба.
В итоге в течение суток он лишился поста, что скорее позитивно свидетельствует о чувстве самосохранения страны и правительства во время кризиса, добавил политолог.
Паникеры на высших постах сейчас не нужны, а выборы будут организованы удаленно: каждый получит бюллетень по почте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.