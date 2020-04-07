Германское правительство выделило бюджет на борьбу с коронавирусом, который в 200 раз больше, чем та денежная сумма, которую хотели тратить на инфраструктуру, на зеленую экономику, на вооружение и так далее. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Видимо, Германия тратит сейчас свои последние ресурсы и резервы. Все сейчас сосредотачиваются на том, как спасать экономику», — рассуждает эксперт.

По его словам, сейчас чуть-чуть прослеживается некоторое успокоение общества, и уже видится свет в конце тоннеля. Пик заболеваемости ожидается сейчас на этой неделе — на католическую Пасху, до которой осталось четыре дня, уточнил Рар.

Политолог добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель 19 или 20 апреля если не откажется от нынешних самоограничений, то будет где-то их начинать смягчать. Но все равно Европа в течение этого года все же будет жить в ограниченных рамках, заключил он.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.