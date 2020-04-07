По состоянию на 7 апреля в Германии зафиксировано 104,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1842 заболевших умерли, а 36 081 поправились. Население страны составляет 81,5 млн человек.
«Видимо, Германия тратит сейчас свои последние ресурсы и резервы. Все сейчас сосредотачиваются на том, как спасать экономику», — рассуждает эксперт.
По его словам, сейчас чуть-чуть прослеживается некоторое успокоение общества, и уже видится свет в конце тоннеля. Пик заболеваемости ожидается сейчас на этой неделе — на католическую Пасху, до которой осталось четыре дня, уточнил Рар.
Политолог добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель 19 или 20 апреля если не откажется от нынешних самоограничений, то будет где-то их начинать смягчать. Но все равно Европа в течение этого года все же будет жить в ограниченных рамках, заключил он.
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