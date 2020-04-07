Они опирались на отчеты правительств и статистику: насколько эффективно лечение в той или иной стране, как хорошо развита медицина, сколько инфицированных зафиксировано на сегодня.
Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.
В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая.
В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены почти 1,4 миллиона человек, больше 76 тысяч скончались, а 292 тысячи вылечились.