Депутаты партии «Голос» разработали изменения в постановление правительства об ограничительных мерах в условиях карантина. Об этом 7 апреля сообщается на сайте партии

Как отмечает партия, первый день жестких карантинных ограничений показал, что постановление Кабинета министров об усилении норм карантина нарушает права граждан. Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нормами, которые противоречат друг другу.

«Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения», — говорится в заявлении.

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Также, по мнению партии, необходимость самоизоляции по подозрению на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач. Кроме того, предлагается увеличить возраст детей, перемещение которых в обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых, с 14 до 16 лет.