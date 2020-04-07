Как отмечает партия, первый день жестких карантинных ограничений показал, что постановление Кабинета министров об усилении норм карантина нарушает права граждан. Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нормами, которые противоречат друг другу.
«Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения», — говорится в заявлении.
«Голос» предлагает разрешить прогулки в парках и скверах группами, если эти лица проживают вместе, разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией, а также обеспечить еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста и за которыми некому ухаживать.
Также, по мнению партии, необходимость самоизоляции по подозрению на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач. Кроме того, предлагается увеличить возраст детей, перемещение которых в обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых, с 14 до 16 лет.