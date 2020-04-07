Ряд государств Европейского Союза из-за пандемии коронавируса начал испытывать острую нехватку медикаментов. Об этом заявили специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам, передает 7 апреля Medical Xpress

В России появится лекарство от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В частности, они предупреждали о нехватке жизненно важных лекарств для реанимации пациентов, включая миорелаксанты, седативные средства и обезболивающие.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что существует большая проблема в связи с нехваткой определенных лекарств, необходимых в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Специалисты из Испании заявляют, что в больницах не хватает лекарств, используемых в интенсивной терапии, особенно седативных средств.

Для решения проблемы с нехваткой медикаментов, часть медучреждений начали использовать альтернативные лекарства, которые ранее не использовались в европейских больницах. В некоторых случаях речь идет о ветеринарных препаратах, в которых используется такое же активное вещество, как и в лекарствах для людей.