Еще в конце марта девять крупнейших европейских больниц обратились к международному сообществу с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки лекарств.
В частности, они предупреждали о нехватке жизненно важных лекарств для реанимации пациентов, включая миорелаксанты, седативные средства и обезболивающие.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что существует большая проблема в связи с нехваткой определенных лекарств, необходимых в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Специалисты из Испании заявляют, что в больницах не хватает лекарств, используемых в интенсивной терапии, особенно седативных средств.
Для решения проблемы с нехваткой медикаментов, часть медучреждений начали использовать альтернативные лекарства, которые ранее не использовались в европейских больницах. В некоторых случаях речь идет о ветеринарных препаратах, в которых используется такое же активное вещество, как и в лекарствах для людей.