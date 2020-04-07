Украинская семья в среднем в день тратит на еду 277 гривен (около 800 рублей), и чтобы прожить месяц на карантине ей необходимо 8826 грн (около 25 тысяч рублей). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного R&B Group, которые были опубликованы 7 апреля

После перехода страны на карантин, вызванный угрозой эпидемии коронавируса, у 90% украинцев возникли проблемы, связанные с этой ситуацией.

Чаще всего к числу таких проблем они относят заботу о здоровье близких (30%) и финансовые трудности, связанные с потерей источников дохода (30%). Реже среди проблем упоминаются страх заразиться коронавирусом (17%), тревога из-за неопределенности текущей ситуации (15%), сложности самоизоляции (15%), дефицит некоторых товаров (14%) и другие.

Большинство украинцев (68% опрошенных) перешли на карантин, не сделав предварительно никаких запасов. На Украине во время карантина женщины смотрят новости, а мужчины пьют алкоголь – опрос © СС0, Pixabay

«При этом, по оценкам опрошенных, среднестатистической украинской семье нужно 277 гривен на один день питания и 8826 гривен для того, чтобы прожить месяц», — говорится в сообщении.

По мнению большинства опрошенных (60%), через три месяца материальное положение их семей, в большей или меньшей степени, ухудшится.

Социологи опросили 1400 украинцев старше 18 лет.