Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией
Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Эксперт подчеркнул, что в Европе и остальном мире есть другие государства (в частности Швеция), которые не стали вводить жесткие формальные ограничения, а действуют теми же методами, что и Минск.

«В Беларуси существует так называемый функциональный карантин. То есть образовательные учреждения и даже жилые дома, в которых обнаружены случаи коронавируса, закрывают на карантин», — пояснил Шпаковский.

Политолог отметил, что в карантинном режиме живут более 20 тысяч человек, точечно выделяются контакты первого и второго уровня, и Минздрав соответственно работает во исполнение своих приказов, планов и инструкций.

Поэтому говорить о том, что борьба не ведется или белорусская власть бездействует, это инфантильные и не соответствующие действительности оценки, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 