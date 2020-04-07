Борьба с коронавирусом должна опираться на систему здравоохранения и на медицинские методы, а не на разного рода ограничения, которые делают жизнь людей неудобной, а в некоторых случаях невыносимой. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В Беларуси существует так называемый функциональный карантин. То есть образовательные учреждения и даже жилые дома, в которых обнаружены случаи коронавируса, закрывают на карантин», — пояснил Шпаковский.

Политолог отметил, что в карантинном режиме живут более 20 тысяч человек, точечно выделяются контакты первого и второго уровня, и Минздрав соответственно работает во исполнение своих приказов, планов и инструкций.

Поэтому говорить о том, что борьба не ведется или белорусская власть бездействует, это инфантильные и не соответствующие действительности оценки, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.