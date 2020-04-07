Эксперт подчеркнул, что в Европе и остальном мире есть другие государства (в частности Швеция), которые не стали вводить жесткие формальные ограничения, а действуют теми же методами, что и Минск.
«В Беларуси существует так называемый функциональный карантин. То есть образовательные учреждения и даже жилые дома, в которых обнаружены случаи коронавируса, закрывают на карантин», — пояснил Шпаковский.
Политолог отметил, что в карантинном режиме живут более 20 тысяч человек, точечно выделяются контакты первого и второго уровня, и Минздрав соответственно работает во исполнение своих приказов, планов и инструкций.
Поэтому говорить о том, что борьба не ведется или белорусская власть бездействует, это инфантильные и не соответствующие действительности оценки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.