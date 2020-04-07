Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата рассказал, почему временно закрыта Киево-Печерская лавра. Видеообращение 7 апреля разместил Информационно-просветительский отдел УПЦ

«Ворота лавры закрыты на некоторое время, чтобы утихла вся эта чума XXI века. Большинство братии только сегодня сделали тесты. Я нахожусь под контролем врачей, и братия также. Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть, хотя не хотелось бы, но так Господь устроил, что приходится страдать. Верю и надеюсь на Вербное воскресенье с Божией милостью и по молитвам Блаженнейшего митрополита Онуфрия у нас будет хорошо», — заявил митрополит.

Также он поздравил верующих с праздником Благовещения. Ранее СМИ сообщили, что в лавре зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом среди монахов.