По распоряжению администрации Мехико, в городе из-за пандемии коронавируса закрыли отели, рестораны и прочие заведения, где ранее мексиканки находили клиентов.
Таким образом, они потеряли значительную часть заработка. Тогда власти запустили госпрограмму под названием «Орхидеи».
В первый же день на получение выплат до 280$ зарегистрировались почти 4 тысячи ночных бабочек.
Практически по всей Мексике занятия проституцией не считаются преступлением. Власти прошлым летом вывели эту сферу бизнеса из тени, чтобы эффективнее бороться с торговлей людьми и заодно пополнять бюджет.
Ранее сообщалось, что без работы из-за пандемии коронавируса остались проститутки из знаменитого квартала Красных фонарей в Нидерландах. Бордели временно закрыли по решению властей. Теперь работницы сферы секс-услуг решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег.
Французские проститутки, пострадавшие от введенных в их стране карантинных ограничений, попросили поддержки властей. Они предложили установить для работников индустрии минимальный доход и освободить их от уплаты штрафа за нарушение карантина.