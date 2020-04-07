Работницы сферы интимных услуг в Мексике начали получать финансовую помощь из бюджета. Об этом 6 апреля сообщает otr-online.ru

Жизнь в карантине. Как сохранить любовь и выжить без секса © AFP, Ed JONES

Таким образом, они потеряли значительную часть заработка. Тогда власти запустили госпрограмму под названием «Орхидеи».

В первый же день на получение выплат до 280$ зарегистрировались почти 4 тысячи ночных бабочек.

Практически по всей Мексике занятия проституцией не считаются преступлением. Власти прошлым летом вывели эту сферу бизнеса из тени, чтобы эффективнее бороться с торговлей людьми и заодно пополнять бюджет.

Ранее сообщалось, что без работы из-за пандемии коронавируса остались проститутки из знаменитого квартала Красных фонарей в Нидерландах. Бордели временно закрыли по решению властей. Теперь работницы сферы секс-услуг решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег.

Французские проститутки, пострадавшие от введенных в их стране карантинных ограничений, попросили поддержки властей. Они предложили установить для работников индустрии минимальный доход и освободить их от уплаты штрафа за нарушение карантина.