Нацбанк Украины (НБУ) в прошлом месяце потратил 2 млрд долларов на поддержание курса гривны, таким образом, международные резервы страны сократились до 25 млрд долларов. Об этом 7 апреля сообщается на сайте регулятора

В частности, резервы уменьшились более чем на 2 млрд долларов (7,8%) — с 27,042 млрд.

«Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долларов США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долларов США, а купил — 264,0 млн долларов США», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло 1,124 млрд долларов. Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро. По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.