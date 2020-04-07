Министры финансов стран Еврозоны обсуждают выделение полутриллиона евро на борьбу с экономическими последствиями от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом 7 апреля сообщает Reuters

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В существующих институтах и инструментах, которыми мы располагаем, существует много решений, чтобы достичь солидарности. Мы должны в полной мере использовать эти инструменты и оставаться открытыми для дальнейших действий. Поэтому готовится сильный пакет», — сказал председатель совета ЕС Чарльз Мишель.

Первой мерой предполагается создание резервных кредитных линий до 2% валового внутреннего продукта страны и в общей сложности 240 млрд евро. Кредиты будут выдаваться с минимальными условиями, сфокусированными на проблемах здравоохранения и проведения макроэкономических реформ.

Второй мерой будет соглашение о предоставлении Европейскому инвестиционному банку дополнительных гарантий в размере 25 миллиардов евро, чтобы банк мог увеличить кредитование на 200 миллиардов евро, в дополнение к уже существующему увеличению кредитования на 40 миллиардов евро.

Третьей мерой будет поддержка плана Европейской комиссии по привлечению на рынок 100 миллиардов евро на сумму 25 миллиардов евро гарантий от всех 27 правительств ЕС, чтобы субсидировать заработную плату работников, которые пострадали от эпидемии.

Однако представители Нидерландов и Германии выступают против создания механизмов взаимной задолженности и утверждают, что все страны еврозоны все еще могут брать европейские кредиты.

Эпицентрами эпидемии коронавируса в Европе и среди стран, входящих в Еврозону, являются Италия и Испания.