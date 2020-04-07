Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который назвал коронавирус фейком, подозревает, что мог заразиться. Об этом 7 апреля он сообщил в Instagram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам бывшего футболиста, симптомы болезни проявились у него после прогулки. Также он попросил пользователей социальной сети посоветовать ему, что делать в этой ситуации и стоит ли вызывать скорую помощь.

Ранее Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции — это фейк.