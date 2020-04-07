«Скажите, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие у меня нормальное», — заявил Алиев.
По словам бывшего футболиста, симптомы болезни проявились у него после прогулки. Также он попросил пользователей социальной сети посоветовать ему, что делать в этой ситуации и стоит ли вызывать скорую помощь.
Ранее Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции — это фейк.