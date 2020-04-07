Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла в суд, чтобы поддержать задержанного пловца в киевском «Гидропарке», который, по версии полиции, не соблюдал правила карантина и поэтому был задержан. Об этом 7 апреля сообщает «Страна»

Савченко заявила, что киевлянин Валентин Бурьянов не должен платить штраф, поскольку считает, что он не сопротивлялся полиции. Неонацисты в Киеве вступили в конфликт с полицией из-за культовой уличной качалки © strana.ua

«Я люблю водные виды спорта, поэтому хочу поддержать пловца, который имеет право свободно передвигаться, как по земле, так и по воде в Украине. Даже по воздуху, если он захочет. Он не должен платить штраф, потому что он не оказывал сопротивления полиции. Он плавал, он имеет на это конституционное право. Полиция исполняет приказы власти, которые не являются адекватными», — заявила она.

Накануне Бурьянов пытался вплавь попасть на спортплощадку в столичном «Гидропарке» после того, как его не пропустили туда правоохранители.

Как сообщает издание, задержанный работает фитнес-тренером сети «Спортлайф», а именно в клубе в ТЦ «Сенатор» на улице Московской в Киеве. Также Бурьянов является студентом Киевского национального экономического университета.