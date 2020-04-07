Американские учёные из Медицинской школы университета Питтсбурга создали прототип вакцины против COVID-19 в форме пластыря. Об этом на днях сообщили в журнале EBioMedicine

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк создана в форме пластыря, который помещается на кончике пальца.

В организм человека ее доставляют микроиглы, которые расположены на поверхности пластыря. Они состоят из сахаров и белков, поэтому не оставляют следов и полностью растворяются.

Учёные рассказали, что за основу вакцины был взят «метод царапины», который используется для доставки на кожу вакцины против оспы.

Подчёркивается, что данный пластырь не причиняет боли.

Сейчас специалисты подают заявку на получение разрешения, чтобы начать испытания на людях.