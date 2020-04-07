Певица София Ротару потеряла зятя, мужа ее сестры Лидии – Сергея Хлябича. Об этом 7 апреля рассказал друг семьи Ротару Иван Прокофьевич, передает «Собеседник»

«Только не пускай маму на улицу»: сын Ротару на пальцах показал свое отношение к коронавирусу © Instagram, rus_evdokimenko Лидия Ротару прожили вместе сорок один год. Супруги воспитали дочь, которая поет под псевдонимом Соня Кей.

«Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика, и за пять дней до дня рождения её невестки Светочки. В семье траур», — рассказал он.

Он также добавил, что вся семья приехала на похороны в Полтаву.