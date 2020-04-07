Отмечается, что Хлябич скончался в конце марта. Известный украинский бизнесмен и певица Лидия Ротару прожили вместе сорок один год. Супруги воспитали дочь, которая поет под псевдонимом Соня Кей.
«Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика, и за пять дней до дня рождения её невестки Светочки. В семье траур», — рассказал он.
Он также добавил, что вся семья приехала на похороны в Полтаву.