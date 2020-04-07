«На 07.00 7 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV 2, из них 1 летальный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что скончалась работница ВСУ одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю ее состояние ухудшилось, и женщину госпитализировали в центральную районную больницу города Надворная. 30 марте ее перевели в реанимационное отделение, 6 апреля она скончалась.
Диагноз COVID-19 у работницы ВСУ подтвердили вечером 6 апреля. Также сообщается, что на изоляции в рядах ВСУ находится 87 человек.