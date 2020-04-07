Четыре человека заразились коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины, из них один случай летальный. Об этом 7 апреля сообщает генеральный штаб Вооруженных сил в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что скончалась работница ВСУ одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю ее состояние ухудшилось, и женщину госпитализировали в центральную районную больницу города Надворная. 30 марте ее перевели в реанимационное отделение, 6 апреля она скончалась.

Диагноз COVID-19 у работницы ВСУ подтвердили вечером 6 апреля. Также сообщается, что на изоляции в рядах ВСУ находится 87 человек.