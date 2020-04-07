Противники так называемого антиколомойского законопроекта о банках подали рекордные более 16 тысяч правок, которые парламент обязан рассмотреть перед принятием решения. Об этом 7 апреля сообщил депутат от партии «Голос», член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook

«С ним уже порешали». Эксперт о том, зачем на самом деле нужен «антиколомойский закон» © скриншот с видео "Радіо Свобода"

За всю историю работы Рады, по его словам, больше всего правок было подано к проекту Конституции – 5,7 тыс. За рынок земли, прения по которому продолжались несколько месяцев – 4 тыс.

Железняк уточнил, что в законопроект внесли примерно 16381 правку. Он также опубликовал список тех, кто подавал правки. Всего более 1 тыс. поправок в законопроект внесли 7 депутатов, из них 6 тыс. правок подал внефракционный нардеп Антон Поляков.