«Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему», — написал депутат.
За всю историю работы Рады, по его словам, больше всего правок было подано к проекту Конституции – 5,7 тыс. За рынок земли, прения по которому продолжались несколько месяцев – 4 тыс.
Железняк уточнил, что в законопроект внесли примерно 16381 правку. Он также опубликовал список тех, кто подавал правки. Всего более 1 тыс. поправок в законопроект внесли 7 депутатов, из них 6 тыс. правок подал внефракционный нардеп Антон Поляков.