«За последние 100 лет, прошедшие после испанки, мир существенно изменился, но, как показала практика, перед пандемией мы по-прежнему бессильны. Медицина, общество и технологии хоть и шагнули на 28 шагов вперед за это время, но последствия от коронавируса будут гораздо серьезнее, чем после испанки, — он уже накрыл весь мир», — заявил Разумков.
По его словам, страны увидят процесс деглобализации во всех планах, начиная от политического и экономического. Разумков отметил, что это уже происходит в Европе, где каждый сам за себя и где собственные интересы ставятся выше глобально-мировых.
Ранее, по словам спикера, было важно, как государство будет выглядеть на мировой арене, поскольку это иногда влияло на процессы, которые оно совершало. А сейчас важность принятия решений направлена внутрь страны.
Также, по мнению Разумкова, в экономическом блоке будет наблюдаться разделение технологических процессов и попытки перейти к замкнутому циклу производства. Спикер подчеркнул, что пандемия будет серьезным ударом по Европе и Европейскому союзу.