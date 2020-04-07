После пандемии коронавируса страны начнут переходить к замкнутому циклу производства и политической деглобализации. Об этом 7 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью «Левому берегу»

«За последние 100 лет, прошедшие после испанки, мир существенно изменился, но, как показала практика, перед пандемией мы по-прежнему бессильны. Медицина, общество и технологии хоть и шагнули на 28 шагов вперед за это время, но последствия от коронавируса будут гораздо серьезнее, чем после испанки, — он уже накрыл весь мир», — заявил Разумков.

По его словам, страны увидят процесс деглобализации во всех планах, начиная от политического и экономического. Разумков отметил, что это уже происходит в Европе, где каждый сам за себя и где собственные интересы ставятся выше глобально-мировых.

Периферия периферии: как Украина стала частью глобальной экономики © Public domain

Также, по мнению Разумкова, в экономическом блоке будет наблюдаться разделение технологических процессов и попытки перейти к замкнутому циклу производства. Спикер подчеркнул, что пандемия будет серьезным ударом по Европе и Европейскому союзу.