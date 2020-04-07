«Когда готовилось первое и второе внеочередное заседание, на неформальном согласительном совете — за день до — мы максимально наработали пакет законов. Были вопросы, которые убрали с повестки дня, чтобы не создавать напряжения. И договорились, что заседание будет длиться 15-20 минут, без обсуждения законопроектов и без обсуждения этого вопроса (увольнения Емца и Уманского)», — заявил он.
По словам Разумкова, решение совета Рады не свидетельствует о каком-то предвзятом отношении лично к Уманскому или Емцу. Вопрос, как утверждает спикер, был лишь в сокращении длительности заседания.
На реплику о том, что в условиях эпидемии и экономического кризиса отправлять в отставку двух ключевых министров, не заслушав объяснения премьера, странно, Разумков ответил, что сейчас некорректно об этом говорить. По его мнению, об этом должен говорить не спикер Рады, а премьер-министр.