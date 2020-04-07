Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что решение согласительного совета парламента не свидетельствует о предвзятом отношении к экс-министру финансов Игорю Уманскому или бывшему главе Минздрава Илье Емцу, которых перед отставкой не заслушали в парламенте. Об этом 7 апреля он рассказал в интервью «Левому берегу»

Доигрались до отставок. Что стоит за увольнением министров здравоохранения и финансов Украины, Емца и Уманского? © Кабмин Украины, Міністерство охорони здоров'я України

По словам Разумкова, решение совета Рады не свидетельствует о каком-то предвзятом отношении лично к Уманскому или Емцу. Вопрос, как утверждает спикер, был лишь в сокращении длительности заседания.

На реплику о том, что в условиях эпидемии и экономического кризиса отправлять в отставку двух ключевых министров, не заслушав объяснения премьера, странно, Разумков ответил, что сейчас некорректно об этом говорить. По его мнению, об этом должен говорить не спикер Рады, а премьер-министр.