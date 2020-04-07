Президент Украины Владимир Зеленский не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака, хоть на его место уже сейчас есть четыре кандидатуры. Об этом 7 апреля сообщает канал в Telegram «ЗеРада»

«Придя на фракцию с Ермаком, Зеленский всем видом показал, что будет защищать главу ОП… На него вряд ли получиться давить. Поэтому Ермак сейчас не уйдет. На его место есть 4 реальных кандидата… Еще одна причина — позиция РФ. Там четко намерены проводить диалог только с ним. Уход Ермака загонит весь узел проблем с РФ в глухой угол», — говорится в сообщении.

По информации канала, главным кандидатом является заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, который находится в хороших отношениях с депутатами от «Слуги народа» и командой экс-гаранта Петра Порошенко. Также отмечается, что Тимошенко состоял в партии УКРОП, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Вторым претендентом называют первого помощника Зеленского Сергея Шефира, который, по данным СМИ, является самым уважаемым президентом членом команды. Однако Зеленский вряд ли его назначит, поскольку «на него есть папочка еще толще, чем на Ермака». Коронавирус, Ермак и мир на фоне полураспада Украины © пресс-служба президента Украины

Третьим кандидатом на кресло Ермака является его первый заместитель Сергей Трофимов. Его шансы стать главой Офиса президента еще более слабые, чем у Шефира, поскольку он зарекомендовал себя как слабого куратора внутриполитического блока.

Последним в списке кандидатов значится глава СБУ Иван Баканов, который был главным фаворитом на пост главы Офиса президента весной 2019 года. Отмечается, что шансы Баканова малы, поскольку его некем заменить на должности председателя Службы безопасности Украины.