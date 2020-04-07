«Без масок штрафуют, предлагаю высказать свое отношение к этому путем ношения самых оригинальных и смешных масок. Смех продлевает жизнь и укрепляет иммунитет. Пошейте или приобретите оригинальную маску, ходите в ней, радуйте людей», — подписал ролик Хотячук.
Пользователи сети разошлись во мнении по поводу креативного одессита. Часть людей решила, что на карантине каждый сходит с ума по-своему, другие же поддержали идею, решив, что белый остроконечный колпак — тоже вид самодельной защитной маски.
Ранее украинцам запретили выходить на улицу без медицинских масок из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти страны уверяют, что данных средств защиты в аптеках хватит на всех. При этом в интернете появилось множество оригинальных предложений по самостоятельному изготовлению масок, например из трусов или с использованием гигиенических прокладок.