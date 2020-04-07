Одесский оперный и рок-исполнитель Денис Хотячук решил не нарушать установленные правила карантина в стране и появился на улицах города в белом колпаке, который является непременным атрибутом американских расистов из Ку-клукс-клана. Соответствующее видео артист опубликовал на днях на своем YouTube- канале

Понадобятся футболка, шарф или полотенце: главный хирург США показал мастер-класс по хенд-мейду маски - видео © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк

Пользователи сети разошлись во мнении по поводу креативного одессита. Часть людей решила, что на карантине каждый сходит с ума по-своему, другие же поддержали идею, решив, что белый остроконечный колпак — тоже вид самодельной защитной маски.

Ранее украинцам запретили выходить на улицу без медицинских масок из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти страны уверяют, что данных средств защиты в аптеках хватит на всех. При этом в интернете появилось множество оригинальных предложений по самостоятельному изготовлению масок, например из трусов или с использованием гигиенических прокладок.