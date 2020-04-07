В связи с санкционной войной, которую европейские страны ведут против Белоруссии, передвижение белорусов в Европу и соответственно перенос коронавируса в республику значительно меньше по сравнению с Россией. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: В Белоруссии очень сильное государство, и оно справится с вирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, европейские санкции, по его мнению, действуют в основном против элиты, передвижение представителей правящих белорусских групп в большей степени затруднено, и дорога завоза коронавируса в Белоруссию из Европы значительно меньше.

К тому же, добавил политолог, меньшему числу передвижений способствует более низкий уровень жизни в Белоруссии, а также меньшая плотность населения, чем в крупных российских регионах.

Плюс ко всему белорусы гораздо более дисциплинированны, чем россияне или европейцы, а также в Белоруссии гораздо более эффективное государство, которое может гораздо быстрее перейти от более мягких мер к более жестким.

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