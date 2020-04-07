«В Россию же наши граждане из Италии завезли. В России очень большой разрыв между бедными и богатыми. Элиты особенно интенсивно ездят, и они его завозят. В Белоруссии такого большого разрыва нет», — пояснил эксперт.
Более того, европейские санкции, по его мнению, действуют в основном против элиты, передвижение представителей правящих белорусских групп в большей степени затруднено, и дорога завоза коронавируса в Белоруссию из Европы значительно меньше.
К тому же, добавил политолог, меньшему числу передвижений способствует более низкий уровень жизни в Белоруссии, а также меньшая плотность населения, чем в крупных российских регионах.
Плюс ко всему белорусы гораздо более дисциплинированны, чем россияне или европейцы, а также в Белоруссии гораздо более эффективное государство, которое может гораздо быстрее перейти от более мягких мер к более жестким.
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