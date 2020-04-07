На Украине с начала эпидемии зафиксировано 1462 случая коронавируса, 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Об этом 7 апреля сообщает Минздрав Украины в своем Telegram-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 253 и 247 человек соответственно. Еще 168 и 160 случаев зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах зафиксировано менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.

По состоянию на утро 7 апреля в центральную лабораторию поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на коронавирус.