«По состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 253 и 247 человек соответственно. Еще 168 и 160 случаев зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах зафиксировано менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
По состоянию на утро 7 апреля в центральную лабораторию поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на коронавирус.