Саудовская Аравия начала «нефтяную войну», так как ей нужны высокие цены на нефть, против чего выступают США и Россия, которые предпочитают, чтобы стоимость черного золота была сбалансированной. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Саудовская Аравия ранее потребовала от России резко сократить добычу нефти, после отказа саудиты взвинтили объемы добычи и снизили цены. Это ударило по нефтедобывающим странам, в том числе по России.

«Зависимость бюджета (бюджет королевства сверстан из расчёта $84 за баррель. — Ред.) такова, что нужна очень высокая цена на нефть, чтобы исполнять все бюджетные обязательства», — подчеркнул Дробницкий.

Он отметил, что без высоких цен на нефть невыполнимы важные для нынешнего кронпринца планы по диверсификации экономики, которые финансировались из бюджета нефтяными деньгами.

Выбрасывая на рынок огромное количество углеводородов, саудиты думали, что таким образом смогут заставить весь мир выполнять их условия.

Ранее подобную акцию всемирного масштаба они провернули в начале 70-х годов прошлого века. Тогда благодаря нефтяному эмбарго, вызвавшему серьезные проблемы в экономике США, Саудовская Аравия смогла взвинтить цены на нефть до нужного ей уровня.