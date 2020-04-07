Мужчина был в маске и перчатках. Курицу он вел на поводке и был вынужден взять птицу на руки, после того как она решила забежать в супермаркет.
Как отмечает издание «Главред», инцидент запечатлели в поселке Слобожанское.
Введенные с 6 по 24 апреля на Украине правила из-за карантина, связанного с противодействием коронавирусу, запрещают находиться на улице без документов и средств индивидуальной защиты. Также запрещено посещать парки, скверы. В общественных местах можно гулять в случае выгула домашних животных.