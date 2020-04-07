Посольство Финляндии на Украине опровергло организацию чартерных рейсов для перевозки украинских сезонных работников. Об этом вечером 6 апреля сообщила пресс-служба диппредставительства на своей странице в Facebook

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