Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест
Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест
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«Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию.  

 