За прошлый год переводы трудовых мигрантов составили 2 миллиарда 406,9 миллиона долларов. За 2018-й в страну перевели 2 миллиарда 685,3 миллиона.
«Поэтому наши сограждане, которые работают там, испытывают трудности. По нашему прогнозу, в этом году на 15 процентов сократятся поступления от мигрантов», — сказал вице-премьер.
На сегодняшний момент в Киргизии зафиксировано 228 случаев заражения COVID-19, 4 человека умерли, а 33 — поправились. Численность населения республики составляет около 6,4 млн человек.
В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах с 25 марта до 15 апреля действует режим ЧП. Гражданам, проживающим на данных территориях, строго запрещается находиться на улице во время комендантского часа — с 20:00 до 7:00.
В дневное время разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или медицинское учреждение. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.