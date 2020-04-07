Поскольку весь апрель в России будет нерабочим из-за пандемии коронавируса, в 2020 году поступления трудовых мигрантов в бюджет Киргизии сократятся на 15%. Об этом 7 апреля на брифинге сообщил вице-премьер Эркин Асрандиев, передает Sputnik Кыргызстан

Коронавирус: Киргизия закроет небо для всех стран, кроме России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому наши сограждане, которые работают там, испытывают трудности. По нашему прогнозу, в этом году на 15 процентов сократятся поступления от мигрантов», — сказал вице-премьер.

На сегодняшний момент в Киргизии зафиксировано 228 случаев заражения COVID-19, 4 человека умерли, а 33 — поправились. Численность населения республики составляет около 6,4 млн человек.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах с 25 марта до 15 апреля действует режим ЧП. Гражданам, проживающим на данных территориях, строго запрещается находиться на улице во время комендантского часа — с 20:00 до 7:00.

В дневное время разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или медицинское учреждение. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.