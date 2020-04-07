Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что маски не спасут украинцев от коронавируса. Соответствующее видео он опубликовал 6 апреля на своем YouTube-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что руководство страны заставило людей носить маски только из-за того, что украинцы могут быть больными и не знать об этом.