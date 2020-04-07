«Если рядом летает вирус, то в любом случае она (маска) не защитит, ведь в ней нет настолько маленьких дырочек, чтобы вирус не сумел в нее пролезть. Подчеркиваю, маска нужна только для того, чтобы ваши бактерии при кашле оставались в ней. Поэтому ВОЗ и говорит, что маску должен носить только больной человек. Ведь она уменьшает вероятность того, что больной заразит здорового человека», — сказал Комаровский.
Он уточнил, что руководство страны заставило людей носить маски только из-за того, что украинцы могут быть больными и не знать об этом.