Ранее многие казахстанцы получили SMS с информацией о том, что им может быть начислена выплата 42 500 тенге в качестве компенсации за жесткие карантинные меры в борьбе с коронавирусом.
В частности, на выплату могут претендовать работники в субъектах малого и среднего бизнеса, отправленные в отпуск из-за ЧП без сохранения зарплаты, лишившиеся дохода индивидуальные предприниматели, не использующие наемный труд.
Кроме того, в этом списке есть лица, занимающиеся частной практикой, плательщики единого совокупного платежа (ЕСП), физлица, получающие доходы по договорам ГПХ, с оплаченными обязательными пенсионными взносами (ОПВ), работники некоммерческих юрлиц (кроме государственных), находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы.
От местных властей помощь получат граждане с инвалидностью I, II, III группы, дети с особыми потребностями, родители, занятые по уходу за ребенком с особыми потребностями, а также получатели адресной социальной помощи (АСП).
Претендовать на выплату не могут:
Лица, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП.
Плательщики ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления.
Физлица, получающие доходы по договорам ГПХ, не делавшие пенсионные отчисления в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения.
По мнению казахстанского политолога Талгата Мамырайымова, вместо введения жестких карантинных мер стране нужно было пойти по пути Швеции, Японии или Южной Кореи, где, на его взгляд, экономическая и эпидемиологическая ситуация лучше, чем в остальных странах мира.