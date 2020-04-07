Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана исключило из получателей пособия в размере 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) инвалидов и не плативших соцотчисления до подачи заявления. Об этом сообщается в недавнем материале издания Sputnik Казахстан

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

В частности, на выплату могут претендовать работники в субъектах малого и среднего бизнеса, отправленные в отпуск из-за ЧП без сохранения зарплаты, лишившиеся дохода индивидуальные предприниматели, не использующие наемный труд.

Кроме того, в этом списке есть лица, занимающиеся частной практикой, плательщики единого совокупного платежа (ЕСП), физлица, получающие доходы по договорам ГПХ, с оплаченными обязательными пенсионными взносами (ОПВ), работники некоммерческих юрлиц (кроме государственных), находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы.

От местных властей помощь получат граждане с инвалидностью I, II, III группы, дети с особыми потребностями, родители, занятые по уходу за ребенком с особыми потребностями, а также получатели адресной социальной помощи (АСП).

Претендовать на выплату не могут:

Лица, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП.

Плательщики ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления.

Физлица, получающие доходы по договорам ГПХ, не делавшие пенсионные отчисления в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения.

По мнению казахстанского политолога Талгата Мамырайымова, вместо введения жестких карантинных мер стране нужно было пойти по пути Швеции, Японии или Южной Кореи, где, на его взгляд, экономическая и эпидемиологическая ситуация лучше, чем в остальных странах мира.