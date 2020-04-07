«Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение», — говорится в сообщении Госпогранслужбы со ссылкой на решение Кабмина.
В ведомстве напомнили, что другими распорядительными документами закрыли пункты пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автобусного сообщения.
«С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом», — добавили в погранслужбе.
В частности, остаются работать пункты пропуска: Яготин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Старокозачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачовск, Сеньковка, Миловое, Семковка, Новые Яриловычи, Славутич, Выступовичи и Доманово.
Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.