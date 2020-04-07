Государственную границу Украины с 7 апреля можно пересекать только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующее решение приняло правительство страны

Границу охранять некому. В Госпогранслужбе Украины не хватает кадров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении Госпогранслужбы со ссылкой на решение Кабмина.

В ведомстве напомнили, что другими распорядительными документами закрыли пункты пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автобусного сообщения.

«С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом», — добавили в погранслужбе.

В частности, остаются работать пункты пропуска: Яготин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Старокозачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачовск, Сеньковка, Миловое, Семковка, Новые Яриловычи, Славутич, Выступовичи и Доманово.

Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.