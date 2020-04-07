По состоянию на 7 апреля в Белоруссии зафиксировано 700 случаев заражения COVID-19, 13 случаев смерти и 53 случая выздоровления. Население страны составляет около 9,5 млн человек.
«Ящик включил — коронавирус! Утюг включил — коронавирус! Чайник включил — коронавирус! Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море. Не надо дурью заниматься там, где не надо», — категоричен глава государства.
По его мнению, для борьбы с инфекцией следует проветривать помещение, проводить больше времени на свежем воздухе, а также посидеть у костра и подышать дымом.
Лукашенко добавил, что выступает против введения жестких карантинных мер потому, что после окончания пандемии запустить белорусскую экономику будет сложнее, чем экономику других стран.
Политолог Сергей Марков считает, что в Белоруссии выстроено эффективное государство, которое в случае необходимости сможет за относительно короткий срок перейти от мягких мер по борьбе с инфекцией к более жестким.