Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал самоизоляцию как средство борьбы с коронавирусом. Он заявил об этом в недавнем интервью главе белорусского представительства телерадиокомпании «Мир»

«Провести выборы и выйти на границу» - Лукашенко дал Зеленскому советы по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Ящик включил — коронавирус! Утюг включил — коронавирус! Чайник включил — коронавирус! Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море. Не надо дурью заниматься там, где не надо», — категоричен глава государства.

По его мнению, для борьбы с инфекцией следует проветривать помещение, проводить больше времени на свежем воздухе, а также посидеть у костра и подышать дымом.

Лукашенко добавил, что выступает против введения жестких карантинных мер потому, что после окончания пандемии запустить белорусскую экономику будет сложнее, чем экономику других стран.

Политолог Сергей Марков считает, что в Белоруссии выстроено эффективное государство, которое в случае необходимости сможет за относительно короткий срок перейти от мягких мер по борьбе с инфекцией к более жестким.