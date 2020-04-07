В Казахстане разрушение аварийного Кызылординского гидроузла грозит затоплением 38 населенным пунктам, поэтому необходимо выделить средства на ремонт. Об этом заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова 7 апреля на заседании правительства, передает Sputnik Казахстан

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Также, по ее сведениям, без воды могут остаться 250 тысяч пастбищ и сенокосов в районах области и города Кызылорды.

Абдыкаликова пояснила, что стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге (7,3 млн долларов), положительное заключение есть, однако период реализации проекта составляет два года, поэтому он не включен в Дорожную карту.

«Выделено 500 миллиардов, однако это не даст эффекта. На два года нам необходимо предусмотреть средства. Это имеет сезонный смысл. Сейчас не можем начать, только осенью, после всех полевых работ», — подчеркнула глава региона.

Аскар Мамин поддержал проект ремонта аварийного гидроузла и сказал, что будут выделены необходимые средства.

Всего в 2020-2021 годах в Казахстане будет реконструировано 6785 километров каналов, четыре водохранилища, четыре гидроузла, 239 скважин вертикального дренажа и порядка 23 тысяч прочих водохозяйственных сооружений.