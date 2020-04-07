«Я думаю, он закончится массовыми выступлениями. Будут голодные бунты. Будут столкновения с полицией со всеми вытекающими последствиями, особенно если полиция прольет кровь. Казахи вообще люди миролюбивые, но до определенной точки», — подчеркнул эксперт.
По его словам, у властей республики скорее всего нет ресурсов для борьбы с коронавирусом: изначально заявлялось о 90 млрд долларов золотовалютных резервов, но они оказались неликвидными.
«Заявлялось, что у нас есть 90 млрд долларов золотовалютных резервов. Но оказалось, что они не в нале, они неликвидные. Почему они неликвидные — это большой вопрос. Видимо, тут какой-то коррупционный фактор замешан. У них сейчас нет денег на руках, они не знают, что делать», — категоричен Мамырайымов.
Власти страны уже заняли на внешних рынках 3 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, видимо, чтобы выплачивать 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) в качестве компенсации для тех, кто остался без работы, добавил политолог.
Таким образом, в стране денег нет, и если сегодняшняя ситуация в Казахстане продлится еще три месяца, это все плачевно закончится для власти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.