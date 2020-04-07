Власти Казахстана вводят тотальный карантин в том числе для того, чтобы закрутить гайки в условиях серьезного экономического кризиса. Эти ограничительные меры продлятся около 3 месяцев, а затем завершатся массовыми акциями протеста. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

По его словам, у властей республики скорее всего нет ресурсов для борьбы с коронавирусом: изначально заявлялось о 90 млрд долларов золотовалютных резервов, но они оказались неликвидными.

«Заявлялось, что у нас есть 90 млрд долларов золотовалютных резервов. Но оказалось, что они не в нале, они неликвидные. Почему они неликвидные — это большой вопрос. Видимо, тут какой-то коррупционный фактор замешан. У них сейчас нет денег на руках, они не знают, что делать», — категоричен Мамырайымов.

Власти страны уже заняли на внешних рынках 3 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, видимо, чтобы выплачивать 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) в качестве компенсации для тех, кто остался без работы, добавил политолог.

Таким образом, в стране денег нет, и если сегодняшняя ситуация в Казахстане продлится еще три месяца, это все плачевно закончится для власти, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.