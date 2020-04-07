Киев потребовал от Ирана объяснений из-за провокационных слов депутата о сбитом Boeing

По его словам, данное высказывание показывает полное неуважение к человеческим жизням и десяткам семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана, которые потеряли своих родных и близких в результате крушения самолета.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посольство Украины в Иране направило ноту властям страны с просьбой пояснить слова депутата.
Он добавил, что Киев опирается на официальные заявления, и будет делать выводы, когда получит официальную информацию от Ирана, но не позволит стране избежать ответственности за произошедшую трагедию.
Украинский самолет потерпел крушение 8 января. Он направлялся из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.
Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. В иранском МИДе заявили, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки».