Певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии. Об этом 7 апреля сообщает mk.ru

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк госпитализировали еще 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Как утверждают источники издания, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику.

Ранее СМИ сообщали, что Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Сын артистки Даниил Заседателев рассказал, что певица сдала в медучреждении тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.