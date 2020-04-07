Украина – это государство, которое нуждается в новых кредитах от Международного валютного фонда (МВФ), чтобы рассчитаться со старыми долгами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

«Все дело в том, что Украина претендует в первую очередь на деньги. Она ожидает, что ей дадут деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это государство-наркоман, которое сидит на игле Международного валютного фонда в виде кредитов», — рассказал Кость Бондаренко.

Контроль над финансами: Бортник объяснил, зачем МВФ нужен «антиколомойский» закон © Полина Орловская

По словам замглавы фракции «Слуги народа» Александра Корниенко, к закону о банках подали уже около восьми тысяч правок, а сам документ могут обжаловать в Конституционном суде.