«Все дело в том, что Украина претендует в первую очередь на деньги. Она ожидает, что ей дадут деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это государство-наркоман, которое сидит на игле Международного валютного фонда в виде кредитов», — рассказал Кость Бондаренко.
Очередным условием для получения нового кредита от МВФ стал закон о банках, или так называемый антиколомойский закон.
По словам замглавы фракции «Слуги народа» Александра Корниенко, к закону о банках подали уже около восьми тысяч правок, а сам документ могут обжаловать в Конституционном суде.