Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда посоветовал контролировать баланс питательных веществ в рационе, употреблять фрукты, овощи и бобовые, а также отказаться от алкогольных напитков

В интервью телеканалу RT эксперт отметил, что ограниченный доступ к свежим продуктам может спровоцировать большее потребление продуктов высокой степени переработки, с большим содержанием жиров, сахара и соли.

«Даже без широкого выбора ингредиентов можно питаться правильно. Например, важно выбирать продукты, богатые клетчаткой: они способствует пищеварению. Поэтому в каждый приём пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу. Потребление таких продуктов поможет дольше сохранить чувство сытости. Это очень важно в режиме домашнего карантина, когда доступ к холодильнику не ограничен», — заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда. Украинские СМИ рассказали, как безопасно посещать магазины в условиях карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Он призвал контролировать размер порции (при возможности использовать остатки еды в дальнейшем, их нужно заморозить), соли, сахара и жиров употреблять меньше, а воды — больше, для улучшения вкуса в неё можно добавить огурец, фрукты, ягоды, мяту. Разнообразить вкус многих блюд можно за счёт добавления лука, чеснока или имбиря.

Бреда советует включать в рацион цитрусовые, бананы и яблоки, морковь, свёклу, капусту, картофель и батат, бобовые — ценный источник растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов. Из консервов предпочтение стоит отдавать рыбе, желательно тунцу и сардинам в собственном соку. В качестве перекуса подойдут сухофрукты, орехи и семечки.

«Алкоголь не помогает (избежать заболевания или ускорить выздоровление. — Ред.). Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость. Под его воздействием человек более подвержен рискам получения травм и бытового насилия, если он пребывает на домашнем карантине с кем-то ещё. Также известно, что алкоголь усугубляет симптомы депрессии, страхи, тревожность и панику, а все эти состояния могут обостриться во время самоизоляции и карантина. Кроме того, алкоголь ослабляет иммунную систему и ухудшает способность вашего организма сопротивляться инфекционным болезням, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19», — добавил представитель ВОЗ.

В условиях самоизоляции в большинстве стран рекомендовано не выходить из дома без необходимости, разрешено ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собак, выносить мусор, посещать врача для получения экстренной медицинской помощи, а также ездить на работу тем, кому нужно присутствовать на рабочем месте.