По его словам, правительство Грузии проводит хороший антикризисный менеджмент и поэтому способно справляться с вызовами, к которым многие европейские страны были не готовы.
«По сути, по Кавказу удар был минимальный. Посмотрите, на Северном Кавказе особых вспышек эпидемии не было. На Южном Кавказе — количество погибших и зараженных минимальное. Наши страны лучше среагировали, и причиной этого является наш опыт. Как ни крути, но кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам, не только к социальным», — рассказал собеседник издания.
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Грузии превысило 170 человек. Два пациента скончались.
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