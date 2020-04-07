Страны Кавказа обладают опытом, который позволил им принять вызов, брошенный эпидемией коронавируса. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«По сути, по Кавказу удар был минимальный. Посмотрите, на Северном Кавказе особых вспышек эпидемии не было. На Южном Кавказе — количество погибших и зараженных минимальное. Наши страны лучше среагировали, и причиной этого является наш опыт. Как ни крути, но кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам, не только к социальным», — рассказал собеседник издания.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Грузии превысило 170 человек. Два пациента скончались.

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