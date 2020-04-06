Лечение основано на применении препарата под названием «Даларгин».
«Препарат "Даларгин" зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). При комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности "Даларгин" существенно снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома», — говорится в сообщении.
Исследования, проведенные на животных, показали выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.
«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — сообщили в агентстве.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 6 343 случая заражения коронавирусом, 47 человек погибли, 406 выздоровели.