В России разработали схему лечения для пациентов с пневмонией и дыхательной недостаточностью, вызванной коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве

Лечение основано на применении препарата под названием «Даларгин».

«Препарат "Даларгин" зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). При комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности "Даларгин" существенно снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — сообщили в агентстве.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 6 343 случая заражения коронавирусом, 47 человек погибли, 406 выздоровели.